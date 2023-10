Assisi, operaio schiacciato da un macchinario: 22enne in ospedale

Un giovane di 22 anni è rimasto ferito mentre lavorava in un’azienda agricola nell’Assisano.

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri. Il 22enne è stato trasportato in codice rosso al Santa Maria della Misericordia di Perugia e ricoverato in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Il ragazzo sarebbe rimasto colpito con violenza da un macchinario, un muletto al quale stava lavorando per riparare un guasto meccanico, mentre era in compagnia del padre.