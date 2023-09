Bastia Umbra, sorpresi a scassinare la biglietteria della stazione: arrestati

I Carabinieri della Stazione di Bastia Umbra hano arrestato, nella notte tra mercoledì e giovedì, un 35enne polacco e un 33enne assisano, entrambi residenti a Bastia Umbra, in quanto colti in flagranza di reato mentre cercavano di scardinare la biglietteria automatica presente all’interno della stazione ferroviaria per appropriarsi delle monete contenute all’interno.

I militari impegnati in servizio di perlustrazione del territorio hanno notato i due uomini che armeggiavano nei pressi della biglietteria. Immediatamente fermati e identificati sono stati trovati anche in possesso di vari arnesi da scasso presumibilmente utilizzati per forzare il dispositivo elettronico.

I due uomini sono stati tratti in arresto per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato in concorso.