Lite in condominio, sbatte contro il muro la vicina di casa: condannata

Rumore, cattivi odori, via vai sulle scale. In condominio si litiga per tanti motivi e in molti casi si finisce davanti al giudice per quello che avviene sul pianerottolo del palazzo.

Una donna, difesa dagli avvocati Giuliana Astarita e Cesare Carini, è finita davanti al giudice di pace di Perugia per aver aggredito la vicina di casa, procurandole delle lesioni.

Secondo l’accusa la donna, “a seguito di una discussione per motivi condominiali”, avrebbe cagionato “lesioni personali alla propria vicina di casa, lesioni diagnosticate dai sanitari del Pronto soccorso di Perugia in policontusa con prognosi di malattia per 5 giorni, ponendo in essere la condotto di spingerla contro il muro, comprimerla sul torace e graffiarle il seno”.

I fatti sono avvenuti a Perugia il 7 luglio del 2018. L’imputata è stata condannata dal giudice di pace a 300 euro di multa e al risarcimento di 600 euro alla persona offesa. Sentenza impugnata davanti al giudice monocratico del Tribunale penale di Perugia in funzione di appello.