Muore sul lavoro, la Procura apre un fascicolo per omicidio colposo: disposta l'autopsia

Decesso di Enzo Boriosi, la Procura di Perugia apre un fascicolo per omicidio colposo. Un atto dovuto, visto il tragico incidente in cui il sessantacinquenne ha perso la vita in una azienda situata alle porte di San Giustino.

Le indagini sono affidate ai tecnici del Servizio di Prevenzione e sicurezza ambienti lavoro della Usl Umbria 1, che stanno cercando di ricostruire quanto è accaduto nell'azienda. Anche oggi (martedì 12 marzo) gli esperti sono tornati nell'impresa dove Boriosi ha perso la vita per un nuovo sopralluogo.

La salma, invece, è a disposizione del magistrato: nelle prossime ore verrà effettuata l'autopsia per cercare di capire i motivi del decesso di Boriosi.