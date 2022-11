Getta i rifiuti pericolosi nei cassonetti per strada, veterinario sotto processo

Un veterinario è finito sotto processo per illecito smaltimento di rifiuti sanitari pericolosi, ma il reato risulta prescritto a marzo scorso.

L’imputato, difeso dall’avvocato Luigi Santioni, è accusato di avere smaltito “abusivamente, in qualità di titolare dello studio veterinario" in provincia di Perugia "in assenza della prescritta autorizzazione, rifiuti sanitari pericolosi e non pericolosi derivanti dalla suddetta attività, gettandoli nei cassonetti per i rifiuti destinati alla raccolta urbana”.

La normativa prevede, invece, che tutti i materiali che vengono a contatto con gli animali (siringhe, guanti sporchi o anche camici) vadano poi trattati come rifiuti speciali pericolosi e a rischio infettivo.

Il reato, contestato nel 2017, però sarebbe già prescritto.