Foligno, il secondo round per la bretella di via Fiume Albegna va al Comune

Nuovo round per la viabilità della bretella di via Fiume Albegna, ma questa volta vince il Comune di Foligno.

Un gruppo di cittadini, assistiti dall’avvocato Giuseppe Caforio, ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria chiedendo l’ottemperanza della sentenza, sempre del Tar, con la quale avevano ottenuto l’annullamento dell’ordinanza comunale che stabiliva il senso unico sulla via Fiume Albegna.

Il Comune di Foligno, difeso dagli avvocati Alessandra Cecconi e Salvatore Prestipino, ha annullato l’ordinanza in questione e ne ha emessa una nuova con ulteriori disposizioni per regolamento traffico.

I ricorrenti con il ricorso “si dolgono che l’amministrazione, nonostante la diffida trasmessa in data 8 febbraio 2023, non abbia ottemperato alla citata pronuncia, essendo lo stato di fatto della viabilità rimasto immutato”. Il Comune di Foligno ha fatto presente che c’è stata “una riedizione del potere esercitato dall’amministrazione comunale la quale, con ordinanza dirigenziale ha dato esecuzione alla sentenza Tar aprendo al transito pedonale e veicolare il collegamento tra via Piave e via Fiume Albegna e disponendo per la regolamentazione temporanea e fino al 31 luglio 2023, in attesa della modifica da apportare al PUMS”. Dal suo punto di vista, quindi, il Comune di Foligno ha ottemperato al giudizio del Tar.

Il giudici del Tar hanno rigettato questo nuovo ricorso in quanto non depositato contro la nuova ordinanza del Comune di Foligno e le nuove disposizioni, ma solo per chiedere l’ottemperanza della sentenza, che allo stato degli atti, è stata rispettata.