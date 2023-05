Perugia, trovato alla guida di un'auto rubata a Terni: denunciato

I Carabinieri del Radiomobile di Perugia hanno denunciato un 53enne italiano, senza fissa dimora, per ricettazione. L'uomo è stato trovato, durante un controllo, al volante di un'autovettura risultata rubata a Terni.

L'italiano, in compagnia di un tunisino di 41 anni, è stato denunciato per il reato di ricettazione e l'autovettura, posta sotto sequestro, è stata affidata in custodia ad una ditta autorizzata in attesa di essere restituita al legittimo proprietario.