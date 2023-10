Il giudice per le indagini preliminari riconoscendo la sussistenza delle esigenze cautelari, tenuto conto delle specifiche modalità e circostanze dei fatti, denotati da estrema spregiudicatezza e professionalità nella perpetrazione di reati contro il patrimonio e dall'allarmante personalità degli indagati, ha disposto la misura della custodia in carcere che è stata eseguita dai Carabinieri.

Nel pomeriggio del 17 luglio invece era toccato ad una farmacia di Perugia, all'interno della quale un uomo, travisato con occhiali da sole e mascherina, aveva mostrato il calcio di una pistola alla farmacista e si era fatto consegnare circa 800 euro in contanti.

Secondo gli investigatori la mattina del 10 maggio uno dei due uomini, armato di taglierino, sarebbe entrato all'interno dell'ufficio postale di Brufa, facendosi consegnare dall'unico impiegato presente i 900 euro contenuti all'interno della cassa, per darsi poi alla fuga su un'auto condotta da un complice e rimasta in attesa nei pressi dell'ufficio postale.

I Carabinieri di Assisi hanno arrestato, su ordine del Tribunale di Perugia e su richiesta della Procura di Perugia, due uomini per tre rapine commesse ai danni di due uffici postali e di una farmacia.

Tre rapine agli uffici postali e in farmacia: in due finiscono in manette