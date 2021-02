Raccordo, nell'auto del giovane trovato un tesoretto sospetto da 60mila euro: scatta l'indagine

La Polizia Stradale di Castiglione del Lago sta indagando su uno strano recupero di denaro durante un controllo su strada. Stiamo parlando di una cifra notevole: 60mila euro che erano divisi in tre blocchi incartati con del cellophane; il tesoretto è stato ritrovato in una borsa occultata sotto il sedile lato passeggero di una Fiat Panda. Alla guida del mezzo - che procedeva lungo il raccordo Autostradale Bettolle Perugia - un ragazzo di 25 anni che non è risultato credibile nel dare una spiegazione a riguardo del possesso e del trasporto di quella somma. Si è limitato a dire che erano i suoi risparmi e che li avrebbe utilizzati per acquistare una nuova auto.

La versione però è stata reputata dagli uomini della Polizia Stradale non sostenibile anche in considerazione delle modalità di trasporto del denaro occultato, tanto che, di concerto con la competente Autorità Giudiziaria, il giovane è stato schedato e denunciato a piede libero mentre l’ingente somma è stata sequestrata. Come se non bastasse anche per lui una pesante multa per aver violato le norme anti-contagio visto che proveniva da un'altra regione.