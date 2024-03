IN BREVE Governo mantiene la promessa: in servizio 13 nuovi poliziotti, tutti nei reparti operativi

Oggi il Questore della provincia di Perugia, Fausto Lamparelli, ha ricevuto oggi 11 poliziotti, appartenenti al ruolo Agenti/Assistenti della Polizia di Stato, assegnati dal Dipartimento della pubblica sicurezza., a decorrere dalla data odierna, alla Questura di Perugia; altri 2 arriveranno nei prossimi giorni.

Gli Agenti, tutti effettivi ed in servizio operativo da alcuni anni, provengono da vari reparti della Polizia di Stato dislocati in altrettante varie città della penisola. Il Questore ha augurato buon lavoro ai nuovi arrivati che sono stati successivamente dislocati per lo svolgimento dei servizi istituzionali. Tredici agenti che vanno a rafforzare soprattutto i reparti operativi che si occupano delle emergenze e delle segnalazioni dei cittadini. L'invio dei 13 agenti è una promessa mantenuta del Governo Meloni dopo la richiesta dei vertici di Fratelli d'Italia e Lega.