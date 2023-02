Prefettura approva i piani sicurezza presentati dai sindaci della provincia: ecco i comuni beneficiari. "Più telecamere per la battaglia contro i ladri"

Sono 22 i Comuni della Provincia di Perugia, che hanno presentato i progetti di videosorveglianza in ambito urbano approvati oggi dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Per la realizzazione di tali progettualità - che prevedono il posizionamento di telecamere di ultima generazione in punti strategici del territorio comunale (strade di accesso, centri storici, parchi) – i Comuni interessati hanno chiesto l’ammissione ai contributi stanziati dal Ministero dell’Interno a valere sul Fondo per la Sicurezza Urbana, pari quest’anno a 36 milioni di euro. I comuni con i progetti approvati sono:Bevagna, Cannara, Cerreto di Spoleto, Città della Pieve, Città di Castello, Deruta, Foligno, Fratta Todina, Gubbio, Lisciano Niccone, Marsciano, Monte Santa Maria Tiberina, Montefalco, Nocera Umbra, Perugia, Preci, Scheggino, Spello, Spoleto, Torgiano, Umbertide e Valfabbrica.



come sancito anche nei “Patti per la Sicurezza Urbana” stipulati tra il Prefetto, Armando Gradone ed i Sindaci interessati - costituirà un importante strumento per conseguire un rafforzamento dei livelli di sicurezza in particolare in chiave anti-furti. I progetti saranno trasmessi dalla Prefettura al Ministero dell’Interno che, sulla base di specifici ed articolati criteri di valutazione, procederà a stilare una graduatoria nazionale.