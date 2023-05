Prelievi e ricariche con la carta di credito rubata: a processo per ricettazione

Entra in possesso di una carta postepay e in meno di venti minuti la svuota. Identificato e processato per ricettazione e indebito utilizzo di carte di pagamento.

La Procura di Perugia contesta all’imputato, difeso dall’avvocato Salvatore Adorisio, di avere “in eventuale concorso con altra persona non identificata, senza essere concorso nel reato presupposto (cioè il furto, ndr), al fine di procurarsi un profitto”, acquistato o ricevuto una carta postepay rubata a un uomo il 17 marzo del 2021 a Foligno.

Secondo l’accusa in pochi minuti l’imputato avrebbe “con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto per sé e per altri” utilizzato la carta di credito prepagata effettuando diverse operazioni: un prelievo di 600 euro a Rivotorto di Assisi alle 11.21, una ricarica di 3mila euro su un’altra carta allo sportello ATM di Fiamenga appena 13 minuti dopo il prelievo e, infine, dopo un minuti, cioè alle 11.35, avrebbe effettuato una nuova ricarica di 450 euro su un’altra carta sempre allo sportello di Fiamenga.