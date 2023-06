Tenta il furto al supermercato, spaventa i clienti, urina nella Volante, aggredisce i poliziotti ed è armato

Tenta il furto al supermercato, spaventa i clienti, aggredisce i poliziotti ed è armato. È successo a Perugia, in via Mentana. L'uomo - 53enne cittadino ucraino, con precedenti di polizia – che è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere

Tutto è cominciato in un supermercato. Una dipendente, che ha chiamato la polizia, ha spiegato agli agenti che il 53enne, in palese stato di ebbrezza, aveva tentato di allontanarsi senza pagare. Fermato vicino alle casse, era poi andato in escandescenza spaventando i clienti del negozio.

I poliziotti lo hanno portato in Questura. Il viaggio è stato 'complicato, con il 53enne che urlava contro i poliziotti e urinava nella volante. Poi negli uffici la situazione è degenerata. L'uomo si è avventato contro i poliziotti. Una volta bloccato - con non poca fatica - è stato perquisito: è saltato fuori un grosso coltello da cucina.

Il 53enne è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Su disposizione del Pubblico Ministero, è stato trattenuto nelle celle di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida.