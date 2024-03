Giovane pestato in discoteca dopo un urto involontario: branco condannato

Un urto involontario sulla pista da ballo fa scattare l’aggressione e il pestaggio violentissimo. A sei anni dai fatti è arrivata la condanna per il branco che picchiò con tanta violenza un giovane folignate: diciassette anni di carcere per tre albanesi e un italiano. La notizia è riportata dai quotidiani locali.

L’aggressione avvenne nel 2018 fuori da una discoteca di Sant’Eraclio. Gli imputati, tutti ventenni all’epoca, sono stati condannati a quattro anni e mezzo di carcere (due di loro), un terzo aggressore a quattro anni e tre mesi, l’italiano a tre anni e nove mesi.

Secondo quanto ricostruito dall’accusa il giovane folignate si era scontrato con uno del branco. Uno scontro involontario, di quelli che accadono nei locali affollati, ma uno degli imputati aveva spintonato il folignate, per poi colpirlo con un pugno in faccia, mentre un altro albanese lo avrebbe colpito con un calcio alla pancia.

L’aggressione era proseguito nel parcheggio, dove il folignate era stato raggiunto, mentre si trovava in compagnia di un amico, dal branco che lo aveva accerchiato e picchiato fino a provocargli 40 giorni di prognosi e danni permanente. Il branco si era dileguato per l’intervento del personale di sicurezza del locale. Picchiato anche l’amico che si trovava in compagnia del folignate.

Gli imputati, difesi dagli avvocati Daniela Paccoi, Carla Pennetta e Guido Bacino, sono stati condannati anche al pagamento di una provvisionale di 30mila euro a favore della vittima principale e 3mila euro a favore dell'amico, con ammontare del risarcimento da stabilire in sede civile. Le parti civili sono assistite dagli avvocati Giovanni Picuti ed Elena Torresi.