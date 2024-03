Sant’Andrea delle Fratte, via libera al ripristino del doppio senso di marcia in via Pantaleoni

Via libera al ripristino del doppio senso di marcia in via Pantaleoni a Sant’Andrea delle Fratte. Il voto favorevole del consiglio comunale di Perugia impegna la giunta ad intervenire predisponendo il progetto e individuando i fondi necessari. Illustrando l’atto in aula, la consigliera ha ricordato che "via Pantaleoni è stata per decenni a doppio senso di marcia finché, nel 2016, il Comune ha effettuato lavori per passare al senso unico con l’obiettivo di migliorare la viabilità e ridurre il rischio di incidenti all’incrocio con via Penna. Già prima dell’inizio dei lavori – ha sostenuto Ranfa - i titolari delle aziende nelle vicinanze segnalavano problematiche legate alla modifica e, una volta concluso l’intervento, è subito emerso il continuo transito di auto, motoveicoli e autocarri nel senso contrario a quello di marcia con ovvi pericoli per la circolazione e la sicurezza stradale. Tali violazioni al codice della strada ancora permangono, documentate con foto e portate più volte all’attenzione dell’amministrazione comunale".

L’obiettivo di ridurre il pericolo di incidenti, secondo i consiglieri comunali, sarebbe stato disatteso da qui la richiesta del consiglio comunale di impegnare "l’amministrazione a valutare la possibilità di ripristinare il doppio senso di marcia e a installare, al fine di prevenire i rischi all’intersezione tra via Pantaleoni e via Penna, segnaletica luminosa o qualsiasi altro segnale stradale o dissuasore di velocità si ritenga idoneo".