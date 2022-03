Il Grifo e il Leone si illuminano con i colori dell'Ucraina: continua la raccolta per aiutare i profughi, ecco come fare

Continua l’impegno costante del Comune di Perugia a sostegno della popolazione ucraina, gravemente colpita dal conflitto ormai in atto da diversi giorni. Oltre a tutte le iniziative in termini di accoglienza dei profughi e di raccolta di beni di prima necessità in collaborazione con la Caritas diocesana ed associazioni di volontariato/umanitarie, l’Amministrazione è vicina ai cittadini ucraini attraverso la condivisione di attività dal forte valore simbolico. Ne sono un esempio le molteplici manifestazioni cui hanno preso parte rappresentanti della giunta fin dai primi giorni della guerra per chiedere l’immediato stop alle operazioni belliche.

In questo contesto il Comune di Perugia, accogliendo l’invito dei Radicali di Perugia, ha deciso di illuminare i due simboli della città, ossia il Grifo ed il Leone posti all’ingresso di palazzo dei Priori, con i colori giallo e blu della bandiera ucraina nonché, tra l’altro, della Comunità Europea. “Abbiamo accolto con favore e convinzione – spiega l’assessore al digitale, turismo e partecipazione Gabriele Giottoli - questa proposta dei Radicali, che ringraziamo per l’iniziativa, di illuminare di giallo e blu i nostri simboli per eccellenza, ossia Grifo e Leone. Un gesto dal grande valore simbolico visto che si trovano in un luogo identitario della città come palazzo dei Priori sede delle istituzioni e della vita politico-civile. Perugia – continua Giottoli – sostiene in ogni modo possibile la popolazione ucraina e proseguirà in maniera incessante l’attività volta a fornire massima accoglienza ai profughi ed a raccogliere beni da inviare nelle zone colpite dalla guerra”.

Giottoli a tal proposito ricorda che è disponibile, per tutti coloro che volessero aiutare i cittadini ucraini, un formulario, raggiungibile al seguente link

(https://servizi.comune.perugia.it/AiutiUcraina ), ove è possibile manifestare la propria disponibilità a fornire gratuitamente aiuti, alloggi, o un supporto ai profughi.