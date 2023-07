Perugia, si accampano nei garage dei condomini: catturati

Si accampano nei garage dei condomini: catturati dalla polizia.

Il primo è stato sorpreso in via Cortonese. Si tratta di un 41enne di origini tunisine, classe 1982, con a carico vari precedenti. L'uomo è stato denunciato per invasione di terreni ed edifici.

Il secondo è stato individuato a San Sisto. Si tratta di un 41enne originario del Marocco, con a carico vari precedenti e un ordine del Questore a lasciare il Territorio Nazionale. L'uomo è stato denunciato per invasione di terreni o edifici e inottemperanza all’ordine del Questore a lasciare il Paese, ed è stato messo a disposizione dell’ufficio Immigrazione della Questura di Perugia al fine di rendere esecutiva la sua espulsione.