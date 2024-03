Via Settevalli, dopo i lavori riapre il sovrappasso per i pedoni: fondamentale per la sicurezza stradale

Dal 28 marzo, riaprirà ufficialmente all’utenza il sovrappasso pedonale di via Settevalli, a seguito dei lavori di riqualificazione dell’infrastruttura compiuti dal Comune di Perugia. Il sovrappasso, posto all’altezza del supermercato Superconti mette in collegamento la zona dell’Ottagono con quella di via Mentana, consentendo ai pedoni di evitare l’attraversamento stradale. La struttura, chiusa da tempo per motivi di sicurezza, ha richiesto interventi per circa 25 mila con fondi a carico del Comune consistenti in: risanamento della soletta strutturale, rifacimento della pavimentazione e riqualificazione dei corpi illuminanti.

“Come preannunciato tempo fa in Consiglio comunale – spiega l’assessore alle opere pubbliche Otello Numerini – i lavori di riqualificazione del sovrappasso di via Settevalli si sono completati e siamo ora in grado di riaprirlo all’utenza rinnovato e messo in sicurezza anche grazie al potenziamento dell’illuminazione. Ritengo che si tratti di un’opera molto utile per la cittadinanza perché consentirà di attraversare comodamente una via trafficata come è la Settevalli, evitando di farlo, con tutti i pericoli del caso, a livello stradale”.