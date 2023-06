Perugia, pesta il compagno di stanza

Picchia il compagno di stanza e lo manda in ospedale. È successo in una struttura d'accoglienza di Perugia. La polizia, dopo la querela della vittima di aggressione, ha denunciato per lesioni personali un cittadino pakistano di 28 anni.

La vittima ha spiegato ai poliziotti che mentre dormiva, intorno alle due di notte, era stato svegliato dal 28enne che parlava a voce alta al telefono. Quando gli ha chiesto di abbassare la voce l'uomo lo aveva colpito con violenza al viso e al corpo.

La mattina dopo, lamentando un forte dolore, è andato al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia dove, al termine degli accertamenti, gli era stata diagnosticata la frattura dell’orbita con una prognosi di 30 giorni.