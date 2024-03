Perugia, l'amica lo porta in ospedale ma lui è già morto

L'amica lo porta in ospedale in auto ma lui è già morto. È successo a Perugia nella mattinata di sabato 9 marzo. A riportare la notizia Il Messaggero e Il Corriere dell'Umbria. Secondo la ricostruzione dei quotidiani il 49enne sarebbe rimasto a dormire da una amica. Poi, al mattino, la tragedia e la corsa disperata al Pronto Soccorso del Santa Maria della Misericordia. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Indagini in corso per chiarire le cause della morte.