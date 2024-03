Assisi in lutto, scompare a soli 49 anni Alessandro Noccioli. Il sindaco: "Siamo vicini alla famiglia"

Il sindaco Stefania Proietti, l’amministrazione comunale e tutta la città di Assisi esprimono profondo cordoglio per la morte improvvisa di Alessandro Noccioli, 49 anni, nostro concittadino. “Ci stringiamo attorno a tutta la famiglia di Alessandro, in particolare al papà Franco, alla mamma Titti e alla sorella Barbara, ai tanti amici e conoscenti - afferma il sindaco - una comunità intera toccata in queste ore da un immenso dolore. La nostra vicinanza vuole essere di conforto per la tragica perdita di una giovane vita”.

Proprio pochi giorni fa Alessandro si era incontrato con il sindaco negli uffici comunali di Santa Maria degli Angeli per un colloquio proficuo e cordiale nel corso del quale avevano parlato delle sue prospettive di futuro.