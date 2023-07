Forzano la porta di un garage e lo trasformano in dormitorio: una persona denunciata

Gli agenti della Polizia di Stato di Perugia sono intervenuti presso un esercizio commerciale in strada Pievaiola dove era stata segnalata l’occupazione abusiva dei garage.

Il proprietario ha riferito di essersi recato presso i garage della struttura e di aver notato delle persone che dormivano in dei giacigli di fortuna.

Gli agenti hanno quindi effettuato una perlustrazione constatando la presenza di un ivoriano di 30 anni, senza fissa dimora, intento a dormire su un materasso, adagiato sul pavimento del garage.

Sentito in merito alla sua presenza sul posto, non è stato in grado di fornire una motivazione plausibile. Considerata la presenza di alcuni oggetti riconducibili al consumo di stupefacenti, gli operatori hanno provveduto a sottoporre a perquisizione l’uomo, accertamento che ha dato esito negativo.

Accompagnato presso gli uffici della Questura per una compiuta identificazione, il 30enne è risultato essere irregolare sul territorio nazionale ed è stato denunciato per i reati di invasione di edifici; dopodiché, è stato messo a disposizione del personale dell’ufficio Immigrazione che ha avviato le pratiche per assicurare la sua effettiva espulsione dallo Stato.