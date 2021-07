Nuove aperture a Perugia, ecco “Umbria due ruote” specializzata nel recupero di Vespe, moto e bici d'epoca

Aperta, a Perugia, “Umbria due ruote”, una carrozzeria specializzata nel recupero di Vespe moto d’epoca, scooter, biciclette e due ruote di pregio. Subentra alla storica Carrozzeria Bisello- Moriconi, operativa per mezzo secolo sotto Ponte d’Oddi [Ponte d’Oddi, cessa l’attività l’autocarrozzeria Bisello-Moriconi. Mezzo secolo di sodalizio fra lamiere e vernici (perugiatoday.it)]. Dal canto suo, il titolare Fabio Pieroni non è certo un novellino. Ha, infatti, operato per un trentennio in una carrozzeria magionese ed è attivo a Città di Castello da ben sette anni.

Dice: “Il recupero di quei veicoli è una vera passione, coltivata fin da bambino”. Ora sistema però anche le auto e ricorda di essere accreditato per la Ford. Dispone di un sito in cui si può trovare la sua storia, fatta di impegno e competenza. Afferma: “I miei clienti sono, o diventano, anche amici, in nome della condivisione di un interesse totalizzante”. Il suo slogan suona: “Il restauro dei mezzi è una vera e propria opera d’arte, è ridare vita ad un soggetto che ormai era stato abbandonato”.

Spiega: “La prima fase è la cosiddetta sabbiatura, dove si riporta la lamiera a nudo; la seconda è la saldatura/stuccatura dove si interviene per riparare eventuali danni; la terza è la carteggiatura per limare gli ultimi dettagli, prima della fase finale; l’ultima è la verniciatura con possibilità di colori personalizzati”. Insomma: un processo in quattro step che richiedono tempo, dedizione, cura. La notizia è vista con notevole favore dai seguaci delle due ruote. Perugini e non solo.