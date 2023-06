Non versa alimenti a moglie e figlio, ma per la giustizia è irreperibile. La ex: "So dove vive e lavora"

Lavora come meccanico, vive in casa del figlio maggiorenne, ma non versa un soldo alla ex moglie e al figlio minore.

L’imputato, un marocchino di 67 anni, difeso dall’avvocato Ermes Farinazzo, risulta irreperibile per la giustizia, ma per la moglie vive a Bastia Umbra e lavora a Santa Maria degli Angeli.

Secondo la Procura di Perugia l’uomo si sarebbe sottratto “agli obblighi di assistenza morale e materiale” nei confronti del coniuge e del figlio minore, “facendo mancare loro i mezzi di sussistenza, in particolare omettendo di corrispondere qualsiasi contributo al mantenimento degli stessi e assumendo una condotta di totale incuria e disinteresse verso gli stessi e le loro esigenze”.

Comportamenti che l’imputato avrebbe tenuto dal settembre del 2008 a oggi. La ex moglie si è costituita parte civile, tramite l’avvocato Gianni Dionigi, anche per conto del figlio minore.