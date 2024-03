"Non ho dato la precedenza, ma la vittima non aveva la cintura di sicurezza": condannato per omicidio stradale

Non aveva la cintura di sicurezza allacciata ed era morta nel sinistro stradale causato da un altro automobilista, per la Corte d’appello di Perugia si tratta di una concausa, ma la responsabilità dell’omicidio colposo è tutta del conducente che ha provocato il sinistro.

Per i giudici di appello “non può assurgere a causa esclusiva ed eccezionale dell’evento la condotta omissiva della vittima che non abbia allacciato la cintura di sicurezza, così da elidere del tutto l’addebito di responsabilità a carico dell’imputato per aver posto in essere una condotta violativa delle regole di comune prudenza, diligenza e perizia”.

In appello l’imputato, condannato a 3 anni in primo grado, aveva tentato la difesa attribuendo parte della colpa anche alla vittima, che viaggiava senza la cintura di sicurezza allacciata. Secondo l’accusa l’imputato si era immesso sulla strada senza “concedere la precedenza prescritta, aveva invaso la corsia su cui transitava l’auto della vittima, la quale aveva perso il controllo e aveva invaso l’opposta corsia di marcia impattando frontalmente con un’altra vettura. Da tale collisione era derivato il decesso della vittima, la quale non indossava la cintura di sicurezza”.

Per la Corte di appello “sebbene la causazione dell’evento morte della persona offesa fosse attribuibile a più cause, tra cui la condotta colposa della stessa, la quale aveva omesso di allacciare la cintura, tuttavia l’evento lesivo doveva ricondursi all’antecedente causale costituito dalla condotta dell’imputato” che non aveva rispettato la precedenza e “senza la quale la morte della vittima non si sarebbe verificata”.