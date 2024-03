Calcio violento - Insulti razzisti all'avversario, dieci giornate di squalifica per il calciatore 15enne

Insulti razzisti, lancio di bottiglie verso la terna arbitrale, pugni in campo tra giocatori. La giustizia sportiva ha tirato le somme dell’ultima giornata dei campionati dilettanti in Umbria prima della Pasqua, comminando sanzioni, multe e squalifiche.

La Corte sportiva di appello territoriale del Comitato regionale Umbria, costituita da Francesco Temperini, Maurizio Lorenzini e Domenico Oristanio, ha esaminato il reclamo della società Asd Castellano 1969 in merito alla partita del campionato di Prima Categoria del 3 marzo che ha portato all’inibizione di un dirigente fino al 31 agosto prossimo e alla squalifica di due calciatori per 8 e 4 gare. In parziale accoglimento la Corte ha ridotto la squalifica da 8 a 6 giornate “considerato che il contatto fisico posto in essere dal calciatore nei confronti dell’arbitro è stato assolutamente non violento, come precisato dall’arbitro stesso, ed in quanto tale meritevole dell’attenuante”. Confermate le altre sanzioni in quanto “congrue rispetto ai fatti addebitati e come tali meritevoli di integrale conferma”.

Il giudice sportivo territoriale Marco Brusco, assistito dal rappresentante degli arbitri Fabio Fiordi ha adottato le seguenti decisioni:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Multa di 100 euro per la Pievese “per comportamento offensivo dei sostenitori nei confronti dell'arbitro. Inoltre mentre il direttore di gara si trovava a verificare la fascia del campo sotto la tribuna, un sostenitore si aggrappava alla rete di recinzione e reiterava gli insulti nei confronti dello stesso”.

Ammenda di 1.000 euro per il Bastia 1924 “perché, al termine della partita, numerosi tifosi riconducibili a detta società, ponevano in essere una vera e propria aggressione nei confronti della terna arbitrale, mediante il lancio di oggetti pericolosi nei loro confronti. In particolare venivano lanciate 3 bottiglie d’acqua piene (munite di tappo) che per fortuna non colpivano nessuno, nonché 3 fumogeni, di cui uno acceso che solo per caso fortuito non colpiva l’arbitro, sfiorando di pochi centimetri il suo volto. Mentre gli ufficiali di gara si affrettavano a raggiungere gli spogliatoi per evitare danni, altresì, venivano fatti oggetto del lancio di bicchieri contenenti liquidi di vario genere che colpivano i predetti”.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

Squalifica, dopo l’espulsione, per un giocatore del Piccione “perché, a fine gara, nei pressi degli spogliatoi, si avvicina ad un calciatore avversario e lo colpiva con un violento pugno alla schiena che lo faceva cadere a terra”.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A2

Ammenda di 380 euro per Julia Spello Torre “perché, al termine della partita, numerosi tesserati di detta Società, molti dei quali non compiutamente identificati, tenevano condotta aggressiva e platealmente protestataria nei confronti dell'arbitro, lamentando il fatto che, durante la partita, l'arbitro avesse tenuto una direzione arbitrale volutamente pregiudizievole nei confronti della Julia Spello Torre. Perché, inoltre, durante la gara, alcuni tifosi riconducibili a detta società proferivano, a più riprese, frasi offensive nei confronti dell'arbitro”.

Inibizione fino al 31 maggio per una dirigente della Julia Spello Torre “perché, al termine della partita, protestando platealmente per la direzione arbitrale, teneva condotta irriguardosa e minacciosa nei confronti dell'arbitro”.

Inibito fino al 30 aprile un dirigente della stessa società “perché, in campo in veste di assistente di parte, al termine della partita, protestando platealmente, lamentava una direzione arbitrale volutamente pregiudizievole per la Julia Spello Torre, brandendo minacciosamente la bandierina”.

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A2

Dieci giornate di squalifica per un giocatore della Virtus Collina “perché, al 31º del secondo tempo, proferiva frase razzista all'indirizzo di un avversario”.