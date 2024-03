Blitz dei carabinieri nell'impresa: mega multe e denunce

I carabinieri forestali di Scheggia e Pascelupo hanno denunciato il proprietario di una ditta boschiva di Sigillo per aver impiegato due operai extracomunitari senza permesso di soggiorno.

I militari hanno contestato al titolare della ditta "l’utilizzo di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, fatto che prevede una multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato e la reclusione da 6 mesi a 3 anni", scrivono i carabinieri. Nel corso del controllo, prosegue la nota, "sono state contestate sanzioni amministrative per irregolarità nella esecuzione del taglio per circa 1000 euro e la contestuale segnalazione all'ente competente per la sospensione del tesserino di ditta boschiva". E non è finita qui. Il Nucleo carabinieri ispettorato del lavoro contestato "varie irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed elevando sanzioni amministrative per circa 24.000 euro".