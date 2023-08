LA POLEMICA Chiusura nella settimana di Ferragosto del servizio di Medicina dello Sport del Centro Grocco: la spiegazione dei vertici

Riceviamo e pubblichiamo la nota dell'Asl in risposta ad alcuni media in questi giorni hanno chiesto spiegazioni sulla chiusura del servizio di Medicina dello Sport del Centro Grocco di Perugia durante la “settimana del ferragosto”.

La Direzione dell’Usl Umbria 1 ritiene opportuno precisare che il Servizio nella programmazione della propria attività - in accordo con la stessa Direzione Sanitaria per consentire a tutto il personale di effettuare le ferie estive, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - ormai da decenni prevede la chiusura delle attività ambulatoriali nella settimana di Ferragosto. Decisione che non ha mai costituito un problema per l’utenza, considerando che abitualmente in quei giorni le richieste di visita medico-sportiva tendono ad essere pari a zero, che le attività fornite sono effettuate in programmazione e che non sono previste in urgenza o per emergenza.

In merito all’effettiva erogazione del servizio da parte della struttura durante la suddetta settimana si precisa che, proprio per una migliore programmazione e con il fine di non creare alcun disservizio, la Medicina dello Sport, quest’anno, ha ritenuto opportuno concedere solo due giorni di ferie, con conseguente chiusura, uno in occasione del “ponte” del ferragosto, lunedì 14 agosto, e l’altro venerdì 18 agosto. In considerazione di ciò, appare evidente che parlare di “chiusura nella settimana del ferragosto” risulti del tutto pretestuoso e fuorviante per quanti possano prendere visione di una tale dichiarazione.