La gelosia costerà cara ad un un 30enne: perde la fidanzata, viene denunciato... e via dal Paese

La gelosia è costata cara ad un tunisino che non solo si è beccato una denuncia per il reato di lesioni ma ora sarà anche rimpatriato perchè da anni senza permesso di soggiorno e senza un contratto di lavoro che giustificasse la sua permanenza in Italia oltre i tre mesi previsti per turismo. La cosa curiosa che è stato lo stesso tunisino a recarsi in Questura, forse dimenticando la prassi del permesso di soggiorno, per controbattere alla querela presentata da un altro straniero che lo aveva denunciato dopo, a suo dire, essere stato aggredito da questo soggetto per motivi sentimentali. L'aggressione è avvenuta in un supermercato di via Cortonese. Lo straniero denunciante - un senegalese di 25 anni - sarebbe stato avvicinato e poi minacciato per via della sua presunta relazione con la ex fidanzata del clandestino. La discussione era poi degenerata e il 29enne sarebbe passato dalle parole ai fatti aggredito con violenza. Immediato il trasferimento all’Ospedale Santa Maria della Misericordia per curare ferite al volto. Alcuni giorni dopo per controbattere alle accuse il tunisino ha commesso il passo falso andando in Questura dove è emersa tutta la sua storia di latitante ed è stato affidato all'Ufficio Immigrazione per una espulsione con accompagnamento a Tunisi.