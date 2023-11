La Fontana Maggiore si illumina di viola nella giornata mondiale della prematurità. "“Il 6,4% dei bambini nascono prematuri"

Anche il Comune di Perugia aderisce alla giornata mondiale della prematurità su invito della Società Italiana di Neonatologia. Per l’occasione venerdì 17 novembre la Fontana Maggiore si illumina di viola. “Il 6,4% del totale dei bambini che nascono in Italia ogni anno – afferma l’assessore alle politiche sociali e alla famiglia Edi Cicchi - sono prematuri. La giornata mondiale della prematurità rappresenta un momento di sensibilizzazione e avvicinamento a un tema delicato con il quale molte persone non si dovranno misurare nel corso della loro esistenza. Nel corso della mia vita ho conosciuto bambini nati prematuri che hanno dimostrato la forza e il coraggio, insieme ai loro genitori, di non arrendersi mai. La stessa forza che può e deve essere di esempio per ciascuno di noi nell’affrontare le sfide che inevitabilmente possono presentarsi lungo il nostro cammino”.