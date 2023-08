Nuovo messaggio truffa, l’allarme della polizia: “Non cliccate e non inserite mai i vostri dati personali”

Non appena viene scoperta una truffa, come quella di poche settimane fa che ha svuotato il conto in banca di ignari cittadini in pochi minuti, un nuovo inganno è alle porte.

La polizia lancia l'allarme e avverte i cittadini di fare attenzione agli sms ingannevoli: “Occhio alle truffe realizzate con messaggi come questo che invitano a cliccare nel link per sbloccare la consegna di un pacco ma che in realtà nascondono un tentativo di phishing. Non cliccate e non inserite mai i vostri dati personali”.