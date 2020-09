Tampona uno scooter e poi scappa, è caccia al conducente dell'auto

Ha provocato un incidente ed è scappato, senza prestare soccorso all'anziano in sella allo scooter che a seguito dell'impatto è caduto a terra. E' accaduto sabato pomeriggio a Celalba, frazione nel Comune di San Giustino.

L'anziano, un 85enne del posto, è stato trasportato all'ospedale a bordo di un'ambulanza per tutte le cure del caso: per lui, una prognosi di trenta giorni a causa delle ferite riportate. Intanto i vigili urbani sono al lavoro per cercare di rintracciare il conducente del veicolo e per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, passate al setaccio anche le videocamere di sorveglianza della zona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' stato un passante a far scattare i soccorsi dopo aver notato l'85enne sulla strada, ferito. Gli accertamenti, intanto, sono ancora in corso. La notizia è stata riportata dall'edizione odierna de La Nazione.