Incidente in montagna nella mattinata di mercoledì 13 marzo. Uno scalatore di 55 anni è caduto mentre effettuava una discesa in parete. È successo in località La Stretta, nel comune di Ferentillo. Sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino e 118. L'uomo è stato portato all'ambulanza e trasportato in ospedale per le cure del caso.