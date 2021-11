Incidente lungo la E45 a Perugia, traffico in tilt e code

Circolazione in tilt e lunghe code, nuova giornata da incubo per il traffico di Perugia. Incidente nel primo pomeriggio di sabato 20 novembre e viabilità in tilt.

Per cause ancora in fase di accertamento si è verificato un tamponamento tra due auto e un furgoncino all'altezza dell'uscita di Ponte San Giovanni della E45. Traffico bloccato e code che intorno alle 16 superano già Collestrada. Sul posto le forze dell'ordine per ripristinare la circolazione dopo lo schianto.