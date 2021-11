Incidente nelle prime ore della mattinata di sabato 20 novembre tra la E45 e l'innesto della Perugia-Ancona, lungo la rampa in direzione Valfabbrica. Un'auto, per cause ancora in fase di accertamento, è uscita di strada ed è finita nella scarpata. Illeso il conducente. Il mezzo è stato recuperato nel pomeriggio dai vigili del fuoco e dal personale Anas.