Appicca un incendio e gira armato, finisce ai domiciliari per scontare quasi 2 anni

Deve scontare una condanna per incendio doloso e violazione delle leggi sulle armi, rintracciato e arrestato.

Uno straniero di 46 anni è stato fermato dai Carabinieri di Ponte San Giovanni in esecuzione del provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia per l’espiazione di una pena residua di 1 anno, 10 mesi e 12 giorni di reclusione per i reati di incendio doloso e violazioni della normativa sulle armi, commessi a Perugia nel 2011.

L’uomo è stato condotto presso la sua abitazione dove scontare la pena agli arresti domiciliari.