Incendio distruttivo allo storico Cucco's Pub di Gualdo Tadino: ingenti danni ma nessun ferito

Le fiamme e il fumo erano già alte quando è scattato intorno alle 6 di questa mattina l'allarme incendio in uno dei ristoranti-pizzeria-pub più importanti e grandi di Gualdo Tadino. In poche ore il Cucco's Pub era avvolto dal fuoco: in campo sono subite scese le squadre dei Vigili del Fuoco di Gaifana e Gubbio che hanno raggiunto in pochi minuti il complesso ricettivo. Infatti, era alto il rischio, data l'ubicazione della struttura, che l'incendio potesse espandersi anche nei boschi che ricoprono la parete di questa parte dell'Appennino gualdese, in un'area molto selvaggia e dove ci si muove con difficoltà in caso di calamità.

Intorno alle 10,30 l'incendio era sotto controllo ma la prima conta dei danni è considerata tragica: gran parte dei locali interni della zona ristorante-pizzeria sono inagibile mentre sono finiti in cenere l'area dper mangiare all'apertura con gazebo e laghetto. Sembra che l'incendio sia divampato dalla parte anteriore del complesso Cucco'S per poi salire fino al tetto. Sul posto anche i Carabinieri che insieme ai tecnici dei Vigili del Fuoco stanno cercando di risalire alle reali cause del disastro.