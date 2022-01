L'incendio parte dalla canna fumaria e si estende, intervento dei Vigili del fuoco per salvare la casa

I Vigili del fuoco di Perugia sono intervenuti per un incendio in un’abitazione in strada Compresso, alle pendici di Monte Tezio.

L’intervento è stato effettuato da due squadre di Perugia con autobotte e autoscala. Le fiamme si sono sprigionate dalla canna fumaria e dal materiale che si era depositato nel tempo, per poi interessare il piano superiore dell’abitazione.

Non sono rimaste coinvolte persone.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a rimuovere gli oggetti interessati e mettere in sicurezza l’abitazione.