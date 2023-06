Incendio a Ellera, danneggiati 4 mezzi da lavoro. Attesa per i risultati degli esami dell'Arpa, ordinanza del sindaco Pierotti

Hanno lavorato fino oltre la mezzanotte i vigili del fuoco per completare la bonifica del capannone di Ellera, interessato dalle fiamme. L'incendio è scoppiato intorno alle 19.30 di martedì 20 giugno. Partendo, presumibilmente, da uno dei mezzi parcheggiati all'interno del capannone di un'azienda di calcestruzzi nell'area commerciale di Ellera, le fiamme si sarebbero estese poi agli altri, posteggiati a fianco.

Diverse le esplosioni avvertite da residenti e testimoni, causate presumibilmente dagli pneumatici esplosi per le alte temperature. Quattro, riferiscono i vigili del fuoco, i camion interessati dall'incendio oltre a parte della struttura. La copertura del capannone in eternit non risulterebbe danneggiata, ma solo surriscaldata. Come già appurato nei primi momenti dell'intervento, nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo.

Sono in corso le attività investigative per risalire alla causa dell'incendio. Attesa per i risultati degli accertamenti da parte dell'Arpa sulla qualità dell'aria anche per la presenza di materiali potenzialmente a rischio, ma il fatto che non sia stata danneggiata o bruciata sembra poter scongiurare minacce effettive.

Il sindaco del Comune di Corciano, il quale aveva preventivamente raccomandato, a chi vive nella zona, tenere chiuse le finestre e alle attività commerciali di sanificare i sistemi di areazione forzata, in attesa che i risultati siano definitivi, ha emesso intanto un'ordinanza con la quale si di disporre "per un raggio di 250 mt dal luogo dell’incendio, quanto segue: a) divieto di utilizzo dei locali adibiti ad asilo o scuole per l’infanzia per almeno 24 ore a decorrere dall’emissione del provvedimento; b) di sospendere l’utilizzo degli impianti di ventilazione forzata; il loro utilizzo potrà essere ripreso dopo l’esecuzione di una opportuna pulizia straordinaria dei sistemi filtranti; c) divieto di raccolta e consumo di prodotti alimentari coltivati; d) divieto di raccolta e consumo di funghi epigei spontanei ed erbe spontanee; e) divieto di pascolo e razzolamento degli animali da cortile; f) divieto di utilizzo di foraggi e cereali destinati agli animali; 2) di pubblicare la presente ordinanza all’albo pretorio del Comune di Corciano per giorni (quindici) e in pubblicazione permanente in Amministrazione Trasparente".