Passignano, domati gli incendi: via alle operazioni di bonifica, si fa la conta dei danni

Domate le fiamme grazie allo sforzo dei vigili del fuoco e all'ausilio di cinque mezzi aerei (quattro elicotteri ed un Canadair), si fa ora la conta dei danni nell'area boschiva nel territorio di Passignano sul Trasimeno dove ieri quattro incendi sono divampati da altrettanti focolai.

Diverse le frazioni colpite dai roghi, da Col piccione a Castel Rigone fino a San Donato e Mon Giovino (Tavernelle) con i vigili del fuoco che hanno ora lasciato spazio le squadre della Regione Umbria specializzate nelle operazioni di bonifica (controllo minuzioso dell'avvenuto spegnimento, taglio delle piante morte e seccaginose, potatura delle piante parzialmente danneggiate, rimboschimento delle zone in cui non è possibile ottenere - in tempi relativamente brevi - un nuovo bosco attraverso i processi naturali di evoluzione degli ecosistemi incendiati).