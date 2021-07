Passignano, in fiamme le colline sopra Passignano: situazione difficile, 5 mezzi aerei impegnati per arginare il rogo

AGGIORNAMENTO - ORE 17,30 - La situazione si fa sempre più difficile e pericolosa sulle colline di Passignano del Trasimeno. I focolai accertati salgono a quota quattro e non tre come detto in precedenza. Una anomalia che fa pensare ad una vigliacca azione dolosa. Chiesto un incremendo delle squadre e di esperti anti-incendio per arginare il roto. Stanno inoltre operando 5 mezzi aerei (4 elicotteri ed un Canadair). Le fiamme stanno interessando la zona del lago Trasimeno. Col piccione. Castel Rigone. San Donato. Mon Giovino (Tavernelle).

Un incendio sta interessando la collina di Passignano sul Trasimeno dal primo pomeriggio di oggi. Le fiamme stanno interessando anche alcuni uliveti e sono presenti diverse abitazioni che al momento sono comunque al sicuro. Tre squadre dei Vigili del Fuoco sono sul posto; in azione anche un elicottero del Corpo ed è stato chiesto l’intervento del Canadair per arginare il fronte dell’incendio. I soccorritori parlano di un incendio partito da tre fronti diversi: Col Piccione, Rigonella e San Donato. Le indagini sono in corso e sono affidate ai Carabinieri.

IL VIDEO - L'incendio nei pressi di Castelrigone