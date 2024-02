Sfrecciano per piazza Matteotti in sella allo scooter rubato e la targa di un altro mezzo: processati

Lo scooter è rubato e anche il targhino sul posteriore risulta staccato da un altro ciclomotore. Con l’accusa di ricettazione sono finite davanti al giudice del Tribunale penale di Perugia due persone, difese dall’avvocato Giorgia Ricci.

Per la Procura di Perugia i due imputati, entrambi del Gambia e di 23 e 26 anni, avrebbero “in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso” acquistato o ricevuto “fuori dai casi di concorso nel reato di furto”, al fine di “trarne profitto, consapevoli della provenienza illecita dei beni” un ciclomotore MBK Booster” al quale sarebbe stata sostituita la targhetta identificativa con un’altra rubata e appartenente, quindi, a un altro mezzo.

I fatti contestati sono avvenuti a Perugia, per quanto riguarda lo scooter, il 30 agosto del 2020, mentre la targhetta sarebbe stata asportata nel 2018 nel corso del furto dell’altro motorino.

Uno dei due imputati, però, nega di essere mai stato a Perugia in vita sua e che il giorno della commissione del reato lui si sarebbe trovato in Sicilia, al lavoro, come attesta anche la busta paga. Non solo, nel verbale delle forze dell’ordine che avevano intercettato il mezzo si legge che uno dei due soggetti in sella al mezzo, “con mossa repentina scappava velocemente in direzione di piazza Matteotti facendo perdere le proprie tracce”. Per l’avvocato difensore è incomprensibile capire come si sia arrivati all’identificazione dell’imputato, visto che non venne fermato, sempre nel caso in cui si trattasse realmente della stessa persona.

L’accusa risponde che l’altro imputato, fermato dagli agenti, aveva fatto il cognome del fuggitivo e che lo stesso aveva perso il cellulare con all’interno delle foto che, presumibilmente, lo ritraggono. Anche se questo “non significa che il mio assistito sia lo stesso soggetto in sella o alla guida del ciclomotore” rubato, conclude il difensore.