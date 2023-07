Trovati con il bagagliaio pieno di borse, occhiali, documenti e chiavi di un'auto: sotto processo per ricettazione

Fermati per un controllo e trovati in possesso di borse e documenti di alcune donne, finiscono davanti al giudice per furto e ricettazione e chiedono di patteggiare.

I due imputati, difesi dall’avvocato Saschia Soli, sono accusati, in concorso, di avere ricevuto dei beni provento di furto, “consapevoli della provenienza da delitto”.

In particolare, all’atto del controllo stradale al quale erano sottoposti, erano stati trovati in possesso di “una borsa da donna marca Desigual, un portafoglio di colore nero della stessa marca della borsa, un cellulare marca Huawei di colore bianco, una carta di identità e una tessera bancomat”, intestati ad una signora perugina, “una chiave di autovettura marca Lancia, una custodia di colore blu contenente occhiali da vista”. Tutti oggetti che la proprietaria aveva denunciato come rubati.

Tra le cose rubate e ritrovate dalle forze dell’ordine anche una tessera di una scuola di danza, una borsa “in pelle colore marrone e nocciola, una tessera porta sim della compagnia Tiscali Mobile … una tessera Guess, una tessere Fidelity Card Esselunga, del cui possesso non fornivano alcuna giustificazione in relazione alle circostanze del rinvenimento”.