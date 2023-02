Assalta la tabaccheria, ruba gratta & vinci e va in giro a incassare le vincite: catturato

Assalta la tabaccheria, ruba sigarette, gratta e vinci e contanti per quasi diecimila euro e scappa. Poi vai in giro a incassare le vincite: identificato e denunciato dai carabinieri. Si tratta di un 41enne, già noto alle forze dell'ordine. È successo a Gubbio.

L'uomo, spiegano i militari, nella notte tra il 31 gennaio e il primo febbraio, ha assaltato la tabaccheria in via della Repubblica. Ha forzato e spostato il distributore automatico e si è introdotto nel negozio passando dal buco nella saracinesca. Così è riuscito a rubare tabacchi, gratta e vinci e contanti per un valore totale di quasi diecimila euro.

I carabinieri, dopo la denuncia del titolare, hanno avviato le indagini, partendo dalle immagini delle telecamere in zona e dai movimenti dei gratta e vinci rubati. Così sono riusciti a identificare il 41enne che ha riscosso oltre 40 tagliandi in diverse giornate. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Perugia.