Aeroporto di Perugia, sequestrati 11 kg di prodotti alimentari non regolari: arrivavano dall'Albania

Undici chili di prodotti alimentari non regolari sono stati sequestrati (e poi distrutti) all'aeroporto 'San Francesco d'Assisi'. L'operazione è stata condotta dai funzionari dell'Agenzia delle dogane e dei Monopoli di Perugia in collaborazione con la Guardia di Finanza del capoluogo umbro.

La scoperta è avvenuta dopo aver fermato e sottoposto a controllo un campione rappresentativo (10%) dei passeggeri di un volo proveniente da Tirana, Albania. La verifica dei bagagli personali, si legge in una nota dell'agenzia - ha infatti permesso di "accertare che alcuni di questi trasportavano partite di 'carne e loro derivati' e liquidi apparentemente alimentari e potenzialmente nocivi per la salute umana per un totale di 11 Kg., sprovvisti di

etichettatura, di tracciabilità e dei previsti certificati che autorizzano l’introduzione nella Comunità Europea".