Grave lutto a Perugia, addio alla giovane Emanuela: è stata presidente del Comitato di quartiere Ponte D'Oddi e Montegrillo

Un grave lutto ha colpito la comunità di Ponte d’Oddi e Montegrillo: dopo un male devastante è deceduta Emanuela Caporali, punto di riferimento per i cittadini per le sue battaglie in favore del quartiere; dalla viabilità, alla caserma dei Carabinieri fino alle politiche per la qualità della vita per i più giovani. Era stata presidente del circolo locale. Emanuela era poco più che 40enne e lascia il marito Massimiliano e la figlia Martina. Profondo dolore e cordoglio è stato espresso dal comitato di quartiere di Ponte d’Oddi e Montegrillo che sui social ha scritto: “Siamo affranti e ci mancano le parole. Esprimiamo a Massimiliano e Martina il nostro cordoglio e la vicinanza in questo momento di dolore per la repentina partenza della nostra cara amica e presidente Emanuela”. Anche i vertici del Perugia calcio hanno voluto rivolgere un messaggio di vicinanza alla famiglia della storica presidente: “L’AC Perugia Calcio e il presidente Massimiliano Santopadre si stringono intorno all’amico, nonché Slo, Massimiliano Rossi per la perdita della cara moglie Emanuela. A lui e alla figlia Martina un forte abbraccio da tutta la famiglia biancorossa”. Tantissimi i perugini che in queste ore stanno ricordando con una foto e un pensiero la povera Emanuela.