Sergio Sottani torna a Perugia come procuratore generale, il saluto del sindaco Romizi

Sergio Sottani attualmente Procuratore generale di Ancona, è il nuovo procuratore generale di Perugia. Lo ha nominato il plenum del Csm con 16 voti a favore e tre astenuti. In passato Sottani è stato anche procuratore capo di Forlì e pubblico ministero proprio a Perugia, ma anche giudice per 20 anni.

Il sindaco di Perugia e l’amministrazione comunale si congratulano con Sergio Sottani, nominato nuovo Procuratore Generale di Perugia nei giorni scorsi da parte del Csm.

"Siamo lieti di poter dare il benvenuto - ha detto il sindaco in un comunicato - al dottor Sottani in qualità di Procuratore Generale, nella sua città. La sua competenza, professionalità e impegno sono note, così come il suo legame con Perugia. Non possiamo che rivolgere al nuovo Procuratore Generale, a nome di tutta la città di Perugia, i migliori auguri di buon lavoro".