Il processo è troppo lungo, da 13 anni aspetta la liquidazione del risarcimento per la giustizia lumaca

Fa causa allo Stato per i ritardi nel pagamento del risarcimento per la giustizia lumaca. È un paradosso prodotto dalla legge Pinto che avrebbe dovuto compensare i cittadini che hanno subito un danno da “ritardata giustizia” e che sono costretti a ricorrere al giudice per ottenere il risarcimento che ha stabilito un altro magistrato.

La signora in questione aveva ottenuto un risarcimento per l’equa riparazione “a ristoro del danno non patrimoniale che la stessa assumeva di aver sofferto in relazione alla durata del procedimento”. Risarcimento che la Corte d’appello di Perugia le concedeva nel 2011, ma che non le veniva dato, costringendola a rivolgersi alla Cassazione per l’esecuzione e l’ottemperanza della sentenza.

Ne conseguiva un rimpallo di competenze tra il Ministero della Giustizia e quello dell’Economia su chi dovesse pagare la somma, rinviando di continuo il saldo e andando a sollevare eccezioni e richieste di riduzione dell’importo.

I giudici della Cassazione, però, accogliendo il ricorso della donna e individuando chi deve pagare, ha rinviato nuovamente alla Corte d’appello di Perugia per decidere sull’ottemperanza della sentenza che stabilisce il risarcimento, emessa 13 anni fa.