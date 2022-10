Accuse simili vengono mosse al 33enne in altri procedimenti davanti al Tribunale penale di Perugia.

All’inizio della settimana l’uomo era finito davanti al giudice per rispondere dell’accusa di furto all’interno di un’autovettura parcheggiata, sempre a Perugia. In quel caso era stato visto forzare la portiera dell’auto, infilarsi nell’abitacolo e poi scappare.

Furto avvenuto il 19 settembre del 2020 a Perugia e per le vie della città era stato visto aggirarsi proprio alla guida del mezzo rubato.

Un 33enne tunisino, difeso dall’avvocato Daniele Federici, è finito davanti al giudice per avere acquistato o ricevuto “pur sapendolo provento di furto” ai danni del proprietario che aveva sporto denuncia, del “ciclomotore marca Malaguti modello Phantom”.

È un assiduo frequentatore del Tribunale penale di Perugia, visto che ha decine di procedimenti a suo carico per furto, tentato furto o ricettazione.

Lunedì il processo per l'effrazione su un'autovettura parcheggiata, oggi per la ricettazione di uno scooter

Perugia, furto in auto o in sella a un motorino rubato: ennesimo processo per un ladro seriale