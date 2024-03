Orologi e gioielli rubati dalla cassaforte dell'albergo: ex dipendente a processo

Spariscono orologi e gioielli dalla cassaforte dell’albergo e una dipendente finisce sotto processo per furto. La vittima, però, non è mai stata rintracciata per notificare l’avvio del processo.

La donna, una 60enne difesa dall’avvocato Camillo Carini, si è sempre proclamata innocente, negando di aver rubato alcunché.

Secondo la Procura di Perugia, invece, avrebbe rubato 5 orologi tra Rolex e Bulgari, 1 paio di orecchini, 1 spilla con brillanti e un anello di Bulgari, “con l’aggravante di aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede e con abuso di relazioni d’ufficio, essendo la stessa dipendente” della struttura ricettiva.

Nella ricostruzione dell’accusa il furto, avvenuto il 28 maggio del 2012 in provincia di Perugia, sarebbe stato commesso dall’imputata, all’epoca impiegata alla caffetteria dell’albergo, ma la 60enne sostiene di non aver mai avuto accesso alla cassaforte e che quei gioielli non sarebbero mai spariti.

A 12 anni dai fatti i presunti derubati, non si sono mai presentati a testimoniare.